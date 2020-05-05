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توجيهات حوثية للمساجد تثير الرعب من خطر كورونا

5 مايو، 2020
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أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة وبمديرية معين بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أول تعميم هام وعاجل يتعلق بالمساجد وصلاة الجمعة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وتم توجيه التعميم إلى خطباء وأئمة وسدنة وقيمي المساجد مشدداً على الالتزام بما يلي:

 

أولاً: عدم قبول أي ميت يغسل في المسجد إلا بعد إبلاغ مكتب الأوقاف ليتم إبلاغ المعنيين في مكتب الصحة للكشف عليهم وأخذ العينات.

ثانياً: الاهتمام بالنظافة المستمرة والتعقيم وعدم التهاون في كل وسيلة من وسائل السلامة.

ثالثاً: التوعية الصحية اليومية وذلك بخواطر بعد الصلوات والحرص على تطبيق الشروط الصحية الوقائية.

رابعاً: الإلتزام بتقصير وقت خطبة الجمعة إلى ربع ساعة فقط.

وحمل التعميم الخطباء والأئمة مسئولية أي تهاون أو تقصير، ويأتي هذا التعميم عقب أنباء عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في ظل تكتم من الحوثيين وعدم الإعلان عن ذلك رسميا

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الرعب تثير توجيهات حوثية خطر كورونا للمساجد من

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