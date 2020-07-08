توجيهات حوثية لمستشفيات صنعاء باستقبال مصابي الجبهات فقط

قامت ميليشيا الحوثي بمنع جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية في العاصمة صنعاء من استقبال أي حالات طارئة ناتجة عن أي حوادث في مناطق سيطرتها.

ورفضت المشافي أمس الثلاثاء استقبال امرأة اصيبت بطلق ناري راجع نتيجة اطلاق النار في الهواء في وقفة احتجاجية حوثية في شارع الأربعين بمنطقة سعوان في العاصمة صنعاء.

وأكد أحد أقارب المصابة ان المستشفيات الحكومية في صنعاء لا تقبل أي حالات طارئة رغم أن الحالة إصابة عيار ناري راجع من الوقفة الاحتجاجية التي تجمع فيها مايسمى النفير في شارع الأربعين في سعوان.

وأوضح المصدر ان المستشفيات الحكومية اوضحت انها لا تقبل إلا مصابي الجبهات، في ظل استمرار تدفق المساعدات الطبية للقطاع الصحي الحكومي واستحواذ المليشيات الحوثية عليه وتخصيصه لقياداتها ومشرفيها وجرحاها من الجبهات