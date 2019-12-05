المندب نيوز

توجيهات صارمة بإزالة الاستحداثات العشوائية ببعض مناطق المكلا

5 ديسمبر، 2019
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توجيهات صارمة بإزالة الاستحداثات العشوائية ببعض مناطق المكلا

المكلا (المندب نيوز) خاص

أصدر المدير العام لمديرية المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل صباح اليوم الخميس، توجيهات صارمة بوقف وإزالة أعمال البناء العشوائي في شعب السدد ومنطقة الغويزي.

ووجه بن هامل، مسؤولي الرقابة والتفتيش بضرورة سرعة فتح الطرق وإزالة أي استحداثات من شأنها التسبب في عرقلة حركة السير بها.

وتفقد بن هامل أعمال البناء العشوائي في منطقة شعب السدد والغويزي بديس المكلا، حيث تعرف عن قرب على أعمال البناء العشوائي المستحدثة في مجرى السيول وبعض الطرق.

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الاستحداثات العشوائية المكلا بإزالة ببعض توجيهات صارمة مناطق

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