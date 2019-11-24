عدن تايم

توجيهات صارمة بإزالة عشوائيات تقف أمام تنفيذ مشروع حيوي في ساحل حضرموت

عدن تايم عدن تايم منذ 28 دقيقة
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وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بسرعة إزالة عدد من المباني العشوائية في موقعي المحمية والوادي بمنطقة امبيخة غربي مدينة المكلا لصالح إقامة مشاريع حيوية عامة.

وشدد محافظ حضرموت خلال جولة تفقدية لهذه المواقع على سرعة تنفيذ إزالة المباني الواقعة على ضفتي محمية امبيخة والتي من المقرر أن يبنى بها كورنيش، وكذا إزالة العشوائيات الواقعة في مخطط حديقة المكلا الكبرى في وادي امبيخة، والغاء جميع الوثائق المصروفة في الموقعين وتعويض اصحابها

وأكد المحافظ أن هناك قوة عسكرية وأمنية سيتم تشكيلها لهذا الغرض لضمان تنفيذ المشاريع الحيوية العامة والمعتمدة التي تهم الصالح العام والمصلحة العامة.

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عدن تايم

عدن تايم

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