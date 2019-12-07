توجيهات عاجلة للرئيس هادي بشأن سقطرى

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،الحكومة بسرعة تجهيز طواقم الإغاثة ووسائل ومعدات الردم وفتح الطرقات وازالة الحواجز والعوائق التي طالت احياء مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى ومناطق وطرق الجزيرة واعاقت التواصل والتنقل نتيجة لتداعيات الحالة المدارية (باڤان) وهطول الامطار بكثافة على ارخبيل سقطرى.

واشاد فخامة الرئيس خلال اتصاله ،مساء اليوم ،بمحافظ سقطرى رمزي محروس ،بجهودهم الميدانية مع كل القيادات المحلية والاجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون وتلاحم أبناء الجزيرة في بذل كل الإمكانات والجهود لمواجهة تداعيات فيضانات الامطار واثار السيول وما خلفته من اضرار في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتيه.

وحث رئيس الجمهورية ، على اهمية مواجهة التحديات والصعوبات من قبل الاجهزة الحكومية واعتماد استراتيجيه وخطوات استثنائية لجزيرة سقطرى بصورة خاصة وباقي محافظات الوطن بصورة عامة.