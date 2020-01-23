عدن تايم

توجيه بايقاف الاستحداثات في أراضي الرجاع بلحج

24 يناير، 2020
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لحج / طورالباحه

وجه مدير عام مديرية طورالباحه بلحج، قيادة الحزام الأمني بمصنع الحديد بتوقيف اي استحداثات في الأراضي الزراعية الخاصه بالمنتفعين في الجهه الجنوبية بخبت الرجاع.

واضحت المذكرة الصادرة من قيادة السلطة المحلية في المديرية أن هذه الأراضي مصروفه من الزراعه وفقا لمخططات ويمنع القيام بأي استحداثات إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة .

وفي نفس السياق وجه مدير عام مديرية طورالباحه قيادة الحزام الأمني بمصنع الحديد بضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وذلك وفقا لشكوى تقدم بها الوكيل معروف ناصر علي ضد المذكورين لقيامهم بالاعتداء على الأرض المملوكة لموكله عمر عبدالقادر.

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