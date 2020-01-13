توجيه بتنفيذ حملة رش عقب هطول الامطار في عدن

شدد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة – بدر معاون، على ضرورة مضاعفة الجهود في شفط مياه الأمطار وتصريفها والتي هطلت، فجر اليوم ” الأثنين “، في معظم مديريات المحافظة.

ووجه معاون ، مدراء عموم المديريات على مواصلة العمل في تصريف وشفط مياه الأمطار من كافة الشوارع والأحياء ، والقيام في تنفيذ أعمال الرش الضبابي واليدوي تحسباً لإنتشار البعوض والأوبئة والتلوث بهدف حماية المواطنين من الأمراض .

وتفقد أمين عام المجلس المحلي اليوم، على حجم الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار الغزيرة والتي شهدتها بعض مديريات محافظة عدن ، وتفقده سير أعمال الشفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من شوارع وأحياء مناطق مديريات المحافظة .

وخلال جولته التفقدية، أشاد معاون، بالدور الكبير الذي لعبه صندوق النظافة والتحسين والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة على تسخيرهما كافة الآليات والمعدات التابعة لهم والتي أثمرت في تصريف مياه الأمطار التي غمرت معظم شوارع مديريات المحافظة، مثمناً جهود الفرق الفنية التابعة لصندوق النظافة ومؤسسة المياه والصرف الصحي على جهودهم المبذولة في الإسراع بشفط المياه من مختلف شوارع المحافظة .