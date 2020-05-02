الخبر اليمني

توجيه حكومي بتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات تحسباً للمنخفض المداري

2 مايو، 2020
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توجيه حكومي بتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات تحسباً للمنخفض المداري

عبدالرقيب فتح

│الخبر | متابعات

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، السلطات المحلية في المحافظات الوسطى والغربية الى تفعيل دور لجان الطوارئ والإنقاذ والتأهب وأخذ الاحتياطات اللازمة، تحسباً لأي طوارئ ناتجة عن المنخفض المداري الذي من المتوقع أن تشهده هذه المحافظات خلال الأيام القادمة وما قد يصاحبها من فيضانات وسيول.

وأهاب فتح في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بالمنظمات المحلية والدولية العاملة في هذه المحافظات الاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والايوائية والصحية وتقديمها للمتضررين.

وشدد على اخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة في تلافي أي أضرار وتجنب أي قصور، في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة مكاتب السلطات المحلية المختصة ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولا بأول، لعمل الحلول اللازمة، مؤكداً حرص الحكومة على سلامة المواطنين وتلافي أي أضرار ناتجه عن امتداد تأثيرات المنخفض المداري.

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