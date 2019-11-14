المشهد اليمني

توجيه هام من نائب رئيس الجمهورية للحكومة بخصوص المرتبات.. تفاصيل

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 13 دقيقة
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المشهد اليمني

وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الحكومة بسرعة صرف مرتبات أبطال الجيش الوطني والمنظمين لاحقاً إلى صفوف الجيش، والعمل على إيجاد معالجات لمشكلة الجرحى والمصابين، مجدداً تأكيده بأن القيادة السياسية والعسكرية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تولي المحافظة وأبطال الجيش اهتماماً كبيراً.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، محافظ تعز نبيل شمسان، للاطلاع على مستجدات الأوضاع وسير العمل في المحافظة.

حيث استعرض المحافظ مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية والميدانية والجهود التي تبذلها قيادة المحافظة في تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين والاستمرار في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال واستكمال تحرير ما تبقى من المحافظة تحت سيطرتها.

وأشاد نائب الرئيس بتضحيات أبناء تعز وبطولاتهم الخالدة في مواجهة فلول الإمامة والكهنوت، داعياً الجميع بمختلف الأطياف إلى الوقوف صفاً واحداً في معركة البناء والتنمية واستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية التي تفرض حصاراً خانقاً على المحافظة وترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء المحافظة والشعب اليمني عامة.

من جانبه ثمن محافظ تعز اهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكداً على تلاحم مختلف المكونات السياسية والاجتماعية خلف قيادة الشرعية.

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الجمهورية المرتبات بخصوص تفاصيل توجيه رئيس للحكومة من نائب هام

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