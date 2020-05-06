توجيه يقضي بتعليق الرحلات البرية من والى عدن ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات

وجهت هيئة النقل البري شركات النقل الجماعي بتعليق الرحلات من والى عدن بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد وثبوت عدة حالات مؤكده في محافظة عدن.

وقال رئيس هيئة النقل البري علي محروق: عطفا على تعممينا السابق وجهنا شركات النقل الجماعي بايقاف اي رحلات من والى العاصمة عدن

واضاف:وصلت الينا معلومات تفيد بان بعض الشركات لازالت تقوم بتسيير رحلات من والى عدن وهذا مخالف لما جاء في تعميمنا السابق.

واختتم: سيتم محاسبة كل من يخالف التعليمات واتخاد الاجراءات القانونية ضده.