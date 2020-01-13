توديبو يرحل.. نيمار يساند تشافي والبحث عن مهاجم

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من يجلس على مقاعد برشلونة فيما تبقى من الموسم؟ هذا هو الشغل الشاغل هذه الأيام حيال هوية مدرب الفريق بالفترة القادمة سواء استمر فالفيردي لنهاية عقده أم جلبت الإدارة مدرب جديد ممن يتصدرون قائمة الترشيحات.

في هذا الأثناء يستعد الفريق الأول لمواجهة غرناطة -عاشر الترتيب- على أرضية كامب نو السبت المقبل لتدراك سقطة السوبر الإسباني وإعادة الثقة إلى الفريق، لا مؤشرات أو تأكيدات حتى الآن بشأن مدرب برشلونة في هذه المباراة.

نرصد لكم أبرز أخبار برشلونة مما رصدته الصحف العالمية والإسبانية في السويعات الأخيرة..

إعارة.. اتفقت إدارة برشلونة مع نظيرتها في شالكة على إعارة مدافع الفريق، جان كلير توديبو، إلى النادي الألماني 6 أشهر بالصيغة الجافة بحسب ما أبرزته يومية “سبورت” الإسبانية. المفاوضات بشأن انتقال توديبو إلى ميلان كانت قد انهارت في الأسابيع الأخيرة بسبب رغبته في شراء اللاعب بشكل نهائي، والآن لا مشكلة مع شالكة في الإعارة فقط.

تضامن.. أعرب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن حزنه بسبب وضعية مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي وقرب إقالته من منصبه، وقال عقب الفوز على أستون فيلا 6-1 بالبريميرليغ مساء أمس الأحد: “الفوز بالليغا في برشلونة ليس كافيًا، إنه مكان خاص، أنا حزين للغاية إنه لا يستحق كل هذا، اتمنى أن يتدراك الموقف سريعًا”.

مدح.. أغدق جناح باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، زميله السابق ببرشلونة تشافي هيرنانديز بكلمات المديح عقب مواجهة البياسجي لموناكو سهرة أمس الأحد والتي انتهت 3-3، إذ قال نيمار عن إمكانية تولي تشافي تدريب البلاوغرانا: “كان لاعبًا استثنائيًا واعتقد أنه سيغدو مدربًا متميزًا، إنها فرصة جيدة لبرشلونة”.

قُبح.. من خلال ميكروفون برنامج “ترانسيستور” الإسباني الشهير، قال لاعب برشلونة السابق أندريس إنييستا إن المعاملة التي يلقاها المدرب أرنستو فالفيردي (قبيحة).. إذ صرّح في هذا الصدد: “الطرق التي تدار بها الأمور في برشلونة قبيحة بعض الشيء، ينبغي أن نكن الاحترام للمدرب للنهاية، تلك الطريقة ستضر الفريق أكثر مما ستنفعه، علاقتي بفالفيردي جيدة”.

بديل.. زعم برنامج “شيرنغيتو” الإسباني إن إدارة برشلونة تفكر جدّيًا في استقطاب مهاجم أوساسونا، إزيكييل أفيلا (25 عامًا)، خلال الشتوية الحالية لتعويض غياب سواريز الذي انتهى موسمه بالفعل. سجّل المهاجم الأرجنتيني 9 أهداف خلال 18 جولة بالليغا حتّى الآن.

استباق.. يقول تقرير صادر عن “موندو ديبورتيفو” إن وكيل أعمال أرنستو فالفيردي، إينياكي إيبانيز، موجود حاليًا في مدينة برشلونة تحسبًا لإقالته في أي وقت، إذ قطع إعماله الخارجية ومكث في المدينة من أجل إنهاء العقود وتوقيع المخالصات المتعلقة بفسخ العقد.

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