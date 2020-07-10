تورط ”القاعدة“ في قتل آل سبيعيان بمأرب وسفراء أجانب يطالبون الحكومة بإيضاحات

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-07-10 18:51:00

نقل مراسل وكالة اسوشييتد برس في اليمن، عن مسؤولين، اعتقادهم أن عناصر من تنظيم القاعدة، متورطين في جريمة قتل أبناء صالح سبيعيان من قبيلة عبيدة في مأرب، الشهر الماضي.

وقال الصحفي أحمد الحاج، في تدوينة على مواقع التواصل، مساء الخميس، إن أحد الوزراء يعتقد أن قيادات من الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت على اطلاع مسبق بالهجوم ولم تتدخل لمنع تنفيذ الجريمة.

وكشف الحاج عن اتصالات أجراها سفراء أجانب مع وزراء في الحكومة، طالبوا بمعرفة نتائج التحقيقات، وإيضاح عن دور القاعدة في الجريمة، والأشخاص والجهات الرسمية التي سهلت للقاعدة تنفيذ تلك الجريمة.

وتبنت وزارتا الدفاع والداخلية قتل محسن صالح سبيعيان وعدد من أفراد أسرته وأقاربه واعتقال آخرين بتهمة تكوين خلية تعمل لحساب المليشيا الحوثية بمديرية وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وبررت الوزارتان، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الثلاثاء، بمدينة مأرب، الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد، الانتهاكات ضد آل سبيعيان، “بارتكاب أعمال إرهابية من أعمال الحرابة ومقاومة السلطة والقتل العمد والشروع فيه والتخابر مع الحوثي”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد على اجتماع عقده مشايخ من قبيلة عبيدة هو الثاني خلال أيام لاتخاذ موقف موحد من الانتهاكات بحق آل سبيعيان التي اتهموا قوات تابعة لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، بارتكابها.

وأمهل المجتمعون قوات حزب الإصلاح حتى مغيب شمس الثلاثاء، لحل قضية آل سبيعيان بحسب عرف العيب الأسود وإلزامها بإعادة كل المنهوبات والتحكيم المطلق فيما جرى من ضرب النساء بالجنابي والنهب والتمثيل بالجثث.

وشدد مشايخ عبيدة على تلبية كل مطالبهم فيما حصل من قبل مليشيا حزب الإصلاح بحق عور وعرض عبيدة، مؤكدين أن القضية خاصة بقبائلهم ولن يسمحوا للحوثيين باستغلال الوضع، أو للإخوان المسلمين بهتك شرف القبيلة.

هذا ويواصل القيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم، منذ أيام، عقد اجتماعات قبلية لمشايخ متحوثين من قبائل مأرب وصنعاء والجوف ليحشدوا له قبائلهم بذريعة الثأر لآل سبيعيان.

وقال مصدر محلي، إن الحوثيين يحاولون استغلال الواقعة لحشد أنصارهم ومقاتلين قبليين شرق الجوف تحت مسمى “النكف القبلي” استعداداً لهجوم واسع ستنفذه مليشيا الحوثي خلال الفترة القليلة القادمة محوره الرئيسي جبهة العلم غربي محافظة مأرب.