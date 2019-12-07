توزيع سلال غذائية لمواطني محافظة ريمة بسيئون

سيئون (المندب نيوز) خاص

وزع اليوم بمدينة سيئون محافظة حضرموت “160” سلة غذائية، للأسر النازحة من محافظة ريمة المتواجدين في المدينة، بتمويل من الندوة العالمية للشباب الاسلامي وتنفيذ من مؤسسة ثمرات للتنمية ..

وجاءت عملية التوزيع، نظراً للحاجة الشديدة التي يعانيها ارباب الأسر النازحة من الاحتياجات الغذائية، ضمن مشروع الاغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين المنفذ تحت اشراف مكتب الندوة العالمية باليمن ..

وأشار مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمحافظة ريمة “ضياء شاكر” أثناء عملية توزيع السلال التي احتوت على “الدقيق والارز والسكر والحليب والشاهي والزيت والتمور”، الى ضرورة التدخل الانساني والعاجل للنازحين في حضرموت وتقديم الدعم اللازم لهم حتى مرور الازمة التي تعاني منها البلاد، مشيداً بدور المنظمات المانحة لتدخلها الانساني لخدمة النازحين، لافتاً الى أن أعداد النازحين في حضرموت يتزايد يوماً بعد آخر نتيجة لظروف الحرب التي فرضتها المليشيات الانقلابية وتضييق المعيشة على الأسر في مناطق سيطرتهم ..

بدورة، ثمن ممثل مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء “رضا بن عبيدالله” التدخلات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني المحلية لخدمة النازحين بعد تهجيرهم من بيوتهم في مناطق الصراعات، مبدياً استعداد المكتب لتذليل كافة الصعاب امام منظمات المجتمع المدني لخدمة المجتمع ..

من جهته، أعرب رئيس المؤسسة الدكتور “عبدالسلام الهتاري” عن شكرة للمملكة العربية السعودية لتدخلاتها الانسانية في اليمن عبر المنظمات الشريكة والمانحة لإغاثة النازحين جراء الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً الى التدخلات التي نفذتها المؤسسة في جوانب الاغاثة والايواء ومشاريع خيرية أخرى داخل محافظات اليمن المختلفة، لافتاً أن التدخل في توزيع المواد سيصل الى محافظة مأرب ..

في حين، أعرب المستفيدون من ابناء محافظة ريمة القاطنين داخل مدينة سيئون، والذين يسكنون بداخل بيوت طينة وآخرين وسط الخيام، عن شكرهم للتدخلات الرامية لخدمتهم ومؤازرتهم نتيجة للأوضاع التي يمرون بها في ظل عدم حصول البعض منهم على عمل داخل مناطق النزوح لإعالة أسرهم ..

هذا وتم التوزيع للسلال الغذائية حسب الاحتياج في مدينة سيئون، وسيتم التوزيع في الأيام القريبة القادمة في محافظة مأرب لنازحي محافظة ريمة .