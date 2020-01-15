كريتر سكاي

توزيع شهادات لأوائل طلاب وطالبات ثانويات ومدارس مديرية صيرة بعدن

15 يناير، 2020
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كريتر سكاي/خاص

بحضور مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية رائد طه، وزعت ثانويات ومدارس مديرية صيرة بعدن الشهادات لأوئل الطلاب والطالبات في الفصل الأول للعام الدراسي 2019-2020م .

   وخلال توزيع الشهادات في ثانوية لطفي جعفر أمان، ومدرسة بازرعه للتعليم الأساسي، هنأ سيدو، الطلاب والطالبات الأوائل لحصولهم على المراكز الأولى و التحصيل العلمي الذي تحصلوه عليه .. مشيدا بالجهد الذي بذلوه للحصول على هذه المراكز المتقدمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بشكل عام.

كما حث سيدو، بقية الطالبات على بذل المزيد من الجهد والمثابرة للحصول على المراكز الاولى في الأعوام القادمة .

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بعدن توزيع ثانويات شهادات صيرة طلاب لأوائل مديرية وطالبات ومدارس

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