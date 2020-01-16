توزيع شهادات مدرسية بمدرسة الوحدة بمديرية دارسعد في عدن

تم صباح اليوم الأربعاء الموافق 15/يناير 2020م حفل توزيع الشهادات بمدرسة الوحدة للتعليم الأساسي بمديرية دارسعد في عدن

بحضور الاباء والامهات وذلك لمشاركة أبنائهم الطلاب بيوم الحصاد وذلك للفصل الاول من العام الدراسي 2019_2020م .

أستهل حفل التوزيع بأيات من الذكر الحكيم والبرنامج الصباحي المعتاد للمدرسة، الذي قدمته الطالبة ، المتميزة جمانة حسن [[لؤلؤة الأعلام]] للمدرسة ومقدمة احتفالاتها ، التي رحبت بالحضور من الاباء والامهات ورئيس مجلس الاباء الاستاذ/منصور عامر…ثم قدمت مديرة مدرستها لالقاء كلمتها.. الاستاذة القديرة/هدى الفقيه والتي رحبت في مستهل كلمتها بالحضور من الاباء والامهات وباركت لبناتها الطالبات ، الحصاد الاول لهذا العام في التحصيل الدراسي ، وتحقيق معدلات متقدمة وأثنت على الجهود الذي يبذلها المعلمين والمعلمات شاكره لهم دورهم ومجهوداتهم مع الطالبات ، وأكدت أنها تعتز وتفتخر دوما بطاقميها التعليمي والاداري الرائع في مدرسة الوحدة..لمستوى الالتزام والعمل عل تنفيذ الخطة التعليمية على اكمل وجه.

و قد شكرت رئيس مجلس الاباء والامهات لحضوره وتفاعله الدائم مع أدارة المدرسة .

وفي كلمة القاها رئيس مجلس الاباء والامهات بمدرسة الوحدة الاستاذ/منصورعامر ،الذي هنئ ببدايتها الطالبات المتفوقات منهن وبالحصاد النصف سنوي من العام الدراسي ، كماأشاد بالدور المتميز لمعلمين ومعلمات المدرسة التي تعد المدرسة النموذجية بطاقمها التعليمي والاداري بقيادة القديرة هدى الفقيه مديرة المدرسة شاكرا لهم جهودهم الطيبة مع الطالبات ومنوها أن الاضراب الحاصل لايخدم العملية التعليمية والتي ينعكس بدوره على انهاك المعلم والطالب في وقت واحد ، عند استكمال المنهج فيما بعد ، مطالبا برفع الاضراب مع التأكيد على الحقوق القانونية للمعلم والتضامن معهم داعيا النقابة الى التحرك بشكل جدي في الاجازات الصيفيه اذا ارادوا انجاز الحقوق مؤكدا أستياء مجلس الاباء والامهات والجمعية العمومية لهذا الضرر من الاضراب على أبناءهم الطلاب ، وثمن جهود مدير ادارة التربية بالمديرية الاستاذ محمد المحلوي بانجاح مشروع اضافة فصول لمدرسة الوحدة الذي نشهد تنفيذه على الارض اليوم .

كما أشار بأنه سيتم تكريم الاوائل والمتفوقين في ختام العام الدراسي كما سيتم هذا العام تكريم 20 معلمة وعلى رأسهم مديرة المدرسة وأدارتها ، يوم عيد الام21مارس القادم..

وقد جرى توزيع الشهادات المدرسية في للفترة الصباحية لطالبات الصف السابع والثامن والتاسع وبحضور أولياء الامور أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الاباء والامهات .

وفي فترة الظهيرة تم توزيع الشهادات للصف الرابع والخامس والسادس بحضور مديرة المدرسة ورئيس مجلس الاباء والوكيل الرائع الاستاذ محمد حميد لفترة الظهيرة وبحضور متميز للاباء والامهات وفي مقدمتهم الاستاذ الخلوق/كارم محمود، والاستاذة علوية محمد سعيد عضو مجلس الاباء والامهات

وكعادتها مدرسة الوحدة قدم طلابها النتيجة الممتازة في مستوى النجاح الذي يجعل الاباء والامهات تثمين وأحترام جهود المعلمات والمعلمين مع الشكرلجهود الطاقم التعليمي والاداري المميز لهذه المدرسة النموذج بالعمل المخطط والمنظم .