توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بحضرموت

دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد، بتمويل من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

واشاد محافظ حضرموت بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مساندة أبناء حضرموت خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن والعالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ومعها كل الخيرين من أبناء الوطن والدول الشقيقة والصديقة يسعون لمساعدة كافة المحتاجين من أبناء المحافظة والذين تضرروا من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات خلال الأسابيع الماضية من أجل حماية المواطنين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإئتلاف الخير فهمي منصور بأنه سيتم توزيع 1200 سلة غذائية في مديريات المكلا وغيل باوزير ومنطقة ميفع في مديرية بروم ميفع بالتنسيق مع مدراء عموم المديريات والأجهزة الأمنية والعسكرية.

حضر التدشين وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان باحسين ومدير عام مديرية مدينة المكلا حسين الحامد وممثل قيادة التحالف بحضرموت المقدم عبدالباري الشهراني ومنسق الإغاثة بمركز الملك سلمان بحضرموت والمهرة سالم السقاف.

المكتب الاعلامي لمحافظ حضرموت