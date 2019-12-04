تحديث نت

توزيع 200 سلة غذائية على الأسر الفقيرة في غيل باوزير بحضرموت

5 ديسمبر، 2019
0

في إطار جهودها الخيرية والإنسانية، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، بتوزيع 200 سلة غذائية على الأسر الفقيرة في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت.

واستهدفت المساعدات الغذائية الجديدة التي تزن 16 طنا و160 كيلو، 1000 فرد من ذوي الدخل المحدود في المديرية.

وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذه اللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي دائماً سباق في إيصال المساعدات إلى المناطق المحرومة والبعيدة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح، بلغت 34,644 سلة غذائية استهدفت 173,220 فردا من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.

الوسوم
الأسر الفقيرة باوزير بحضرموت توزيع سلة على غذائية غيل في

مقالات ذات صلة

Photo of برعاية انتقالي أبين.. الادارة السياسية تقيم ورشة عمل تحت عنوان "دور القيادات النقابية الجنوبية سياسيا ونقابيا ومهنيا"

برعاية انتقالي أبين.. الادارة السياسية تقيم ورشة عمل تحت عنوان "دور القيادات النقابية الجنوبية سياسيا ونقابيا ومهنيا"

4 ديسمبر، 2019
Photo of مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس، الموافق 05 ديسمبر 2019.

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس، الموافق 05 ديسمبر 2019.

4 ديسمبر، 2019
Photo of مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م /الشحر يستقبل اللجنة التحضيرية لملتقى اعلاميي الشحر

مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م /الشحر يستقبل اللجنة التحضيرية لملتقى اعلاميي الشحر

4 ديسمبر، 2019
Photo of بدعم منظمة نداءجنيف الدولية.. افتتاح الورشة التدربية حول القانون الانساني لقوات ألوية الدعم والإسناد

بدعم منظمة نداءجنيف الدولية.. افتتاح الورشة التدربية حول القانون الانساني لقوات ألوية الدعم والإسناد

4 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق