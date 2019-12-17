توزيع 250 حقيبة شتوية لنازحي طورالباحه بلحج



لحج / صلاح بن غالب

دشن الاستاذ عبدالرقيب البكيري مدير عام مديرية طورالباحه م/ لحج اليوم الثلاثاء توزيع الحقيبة الشتوية للنازحين بمخيمات الايواء بطورالباحه بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية .

تنفيذ مؤسسة صلة للتنمية .

وأشاد مدير عام المديرية بالاعمال الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان وعلى حظيت بها المديرية في الجانب الاغاثي والانساني المقدم من المركز والقائمين عليه .

داعياً المنظمات الاغاثية لتقديم المزيد من الدعم والتدخل في المديرية كونها أقرب المناطق التي ينزح إليها المدنيين من أبناء تعز والقبيطة جراء الحرب الدائرة بتلك المديريات .

حضر التدشين محبوب الشعبي مدير مكتب التخطيط بالمديرية وأنور علوان رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية ومسئولو الوحدة التنفيذية لشئون المخيمات .

