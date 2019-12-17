عدن تايم

توزيع 250 حقيبة شتوية لنازحي طورالباحه بلحج

17 ديسمبر، 2019
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لحج / صلاح بن غالب

دشن الاستاذ عبدالرقيب البكيري مدير عام مديرية طورالباحه م/ لحج اليوم الثلاثاء توزيع الحقيبة الشتوية للنازحين بمخيمات الايواء بطورالباحه بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية .
تنفيذ مؤسسة صلة للتنمية .
وأشاد مدير عام المديرية بالاعمال الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان وعلى حظيت بها المديرية في الجانب الاغاثي والانساني المقدم من المركز والقائمين عليه .
داعياً المنظمات الاغاثية لتقديم المزيد من الدعم والتدخل في المديرية كونها أقرب المناطق التي ينزح إليها المدنيين من أبناء تعز والقبيطة جراء الحرب الدائرة بتلك المديريات .
حضر التدشين محبوب الشعبي مدير مكتب التخطيط بالمديرية وأنور علوان رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية ومسئولو الوحدة التنفيذية لشئون المخيمات .

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بلحج توزيع حقيبة شتوية طورالباحه لنازحي

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