توسع مخيم اعتصام العسكريين أمام مقر التحالف وانضمام العديد من النقابات العمالية

توسعت رقعة الاعتصام المفتوح الذي ينفذه المتقاعدين والعسكريين الجنوبيين بدعوة من الهيئة العسكرية الجنوبية منذ اسبوع أمام مقر قيادة التحالف العربي في مدينة الشعب بالبريقا بعدن.

وانظمت عدد من النقابات الجنوبية الى مخيمات الاعتصام للمطالبة بحقوقهم ايضاً وفي نفس الوقت مساندة الهيئة العسكرية الجنوبية.

وقال مصدر في الاتحاد العام لنقابات الجنوب ، ان عدد من فروع النقابات انضمت الى مخيمات الاعتصام وتعتزم بقية النقابات الانضمام الى الاعتصام للمطالبة بصرف المرتبات ومعالجة اوضاع العسكريين والمتقاعدين الجنوبيين وكذا بقية الدوائر المدنية التي ترفض كل الجهات المختصة صرف حقوقها وعلاواتها.

مصدر اخر في مخيمات الاعتصام امام مقر التحالف العربي توقع ان يشهد الاعتصام توسعاً ومزيد من المساندة مؤكدا على وجود خطة تصعيد شاملة خلال الايام القادمة.

وكانت اقامت الهيئة العسكرية الجنوبية صباح الأحد عرض عسكري بوحدات رمزية من وحدات الجيش الجنوبي امام معسكر التحالف والذي يأتي ضمن الخطة التصعيدية المرسومة للهيئة العسكرية والأمنية الجنوبية والتي دعت لها الهيئة منذ اسبوع بعد ان تنصلت جميع الاطراف من مسؤولياتها وواجباتها بدفع رواتبهم المستحقة منذ عدة اشهر .