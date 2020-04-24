توصيل مساعدات خليفة الإنسانية لمنازل المستحقين

سلمت فرق مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، المساعدات المالية الشهرية للحالات الاجتماعية المستحقة بمختلف مناطق أرخبيل سقطرى.

وأوضحت الفرق أن 1300 حالة اجتماعية مستحقة في مختلف مناطق سقطرى جرى اعتمادها من قبل المؤسسة، ويتم توزيع مستحقاتهم عليهم في منازلهم، في إطار الوقوف بجانب الأسر والحالات الإنسانية المستحقة.

وعملت الفرق الميدانية على تسليم المساعدات المالية الشهرية لعدد من الحالات الإنسانية في منازلهم بعد بحث حالاتهم من المؤسسة لتخفيف معاناة أبناء سقطرى.

وعبر المستفيدون من تلك المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية التي تعمل على تخفيف معاناتهم باعتماد مساعدات مالية دائمة، وتوصيلها لمنازلهم، ومراعاة كبار السن وأصحاب الهمم.