4 مايو

توصيل مساعدات خليفة الإنسانية لمنازل المستحقين

24 أبريل، 2020
0

سلمت فرق مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية، اليوم الجمعة، المساعدات المالية الشهرية للحالات الاجتماعية المستحقة بمختلف مناطق أرخبيل سقطرى.

وأوضحت الفرق أن 1300 حالة اجتماعية مستحقة في مختلف مناطق سقطرى جرى اعتمادها من قبل المؤسسة، ويتم توزيع مستحقاتهم عليهم في منازلهم، في إطار الوقوف بجانب الأسر والحالات الإنسانية المستحقة.

وعملت الفرق الميدانية على تسليم المساعدات المالية الشهرية لعدد من الحالات الإنسانية في منازلهم بعد بحث حالاتهم من المؤسسة لتخفيف معاناة أبناء سقطرى.

وعبر المستفيدون من تلك المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لمؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية التي تعمل على تخفيف معاناتهم باعتماد مساعدات مالية دائمة، وتوصيلها لمنازلهم، ومراعاة كبار السن وأصحاب الهمم.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإنسانية المستحقين توصيل خليفة لمنازل مساعدات

إقرا أيضا

Photo of الاول عمالقة ولواء الاماجد يخوضون معارك ضارية مع مليشيا الحوثي في مكيراس..تفاصيل

الاول عمالقة ولواء الاماجد يخوضون معارك ضارية مع مليشيا الحوثي في مكيراس..تفاصيل

24 أبريل، 2020
Photo of التواهي تفقد احد شخصياتها الإجتماعيه الشقيق الاكبر للشهيد طيار بكيل هاشم

التواهي تفقد احد شخصياتها الإجتماعيه الشقيق الاكبر للشهيد طيار بكيل هاشم

24 أبريل، 2020
Photo of طيران التحالف يقصف حوثية في ثره لمساندة القوات الجنوبية

طيران التحالف يقصف حوثية في ثره لمساندة القوات الجنوبية

24 أبريل، 2020
Photo of موقف الانتقالي من عودة الحكومة يحبط محاولة الاخوان من الظهور كمنتصر

موقف الانتقالي من عودة الحكومة يحبط محاولة الاخوان من الظهور كمنتصر

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق