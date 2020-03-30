توضح حقيقة وجود حالات بكورنا لم يتم الإبلاغ عنها .. منظمة الصحة العالمية توجّه دعوة لليمنيين وتحذّرهم

وجهت منظمة الصحة العالمية في اليمن، خلال إحاطة إعلامية عبر صفحتها في “الفيسبوك” دعوة لليمنيين بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح جائحة يهدد معظم دول العالم.

ودعت المنظمة جميع اليمنيين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الصحة العالمية، اليمنيين من خطورة انتشار وباء كورونا في اليمن، واخذ المعلومات من غير مصادرها الصريحة، مؤكدة أن المعلومات لا تقل خطورة على اليمن من كورونا.

ودعت المنظمة الأممية جميع اليمنيين إلى أخذ المعلومات من المصادر الصريحة والحقيقية عبر مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن.

وأكدت على ضرورة التركير على النظافة الشخصية، وأن كل شخص في هذا البلد يتحمل المسؤولية بأن عليه اتباع الوقاية والسلامة التي تتحدث عنها مراراً، مشيرة سواء كان الحديث عن الكوليرا أو الكورونا فالأمر يعتمد بشكل كبير على نظافة اليدين والنظافة الشخصية والتأكد من أن المحيط بكم معقم وغير ملوث.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تزعم عن وجود حالات في المجتمع اليمني ولم يتم الإبلاغ عنها، أوضحت المنظمة إنها تتفهم قلق البعض من وجود حالات في المجتمع لم يتم الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أنه في حال انتشار المرض سيكون من الصعب إخفاء الحالات لأنه سينتشر بأعداد كبيرة.

وقالت المنظمة، إنه ليس من مصلحة منظمة الصحة أو السلطات أن تقوم بإخفاء الحالات في حال تم اكتشافها.

وأكدت في إحاطتها، أنها لم تسجل في اليمن اي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن اليمن هي الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بالوباء العالمي.

كما أشارت إلى أنها سجلت 84 ألف حالة إصابة بالكوليرا في أكثرمن 209 مديرية، بعد إجراء أكثرمن 7 آلاف فحص منذ يناير 2020 “، وأنها إلى جانب المنظمات الدولية لازالت على صراع دائم مع الوباء، كما حذرت من إعادة تفشي الكوليرا مع بداية موسم “هطول الأمطار” في اليمن.