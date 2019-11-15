المشهد اليمني

توضيح من قوات الحزام الأمني حول التفجير في مديرية ”المنصورة” بعدن .. بيان

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 5 دقائق
0 أقل من دقيقة
المشهد اليمني

أصدرت قوات الحزام الأمني، بعدن، توضيح حول الانفجار الذي حدث في مديرية المنصورة.

وقال التوجيه المعنوي التابع للحزام الأمني، في بيان له، أطلع عليه “المشهد اليمني”: يطمئن قائد قوات الحزام الأمني العميد وضاح عمر عبدالعزيز، كافة المواطنين عدن.

وتابع العميد وضاح، ان الوضع مستقر في كافة ارجاء عدن، ومسيطر عليه من قبل القوات ولا يوجد ما يدعو للقلق فيها وما حدث في قطاع المنصورة، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة، وضعت بالقرب من سوق تجاري.

وتوعد عبدالعزيز، العناصر التخريبية بالمتابعة والعقاب العاجل لمحاولة زعزعة الأمن والسكينة العامة.

كما قد أوضح قائد القطاع الثالث قطاع المنصورة القائد كمال الحالمي عن عدم وجود اية إصابات او خسائر في الحادثة.

هذا وقد نوه قائد الحزام الأمني بعدن، عن كل ما يتم نشره من أخبار تخص القوات خارجة عن إطار القسم الإعلامي للتوجيه المعنوي هي غير ممثلة للحزام الأمني ولا تمت له بصلة ونخلي مسئوليتنا عنها.

صادر عن التوجيه المعنوي/القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن

الوسوم
الأمني التفجير الحزام المنصورة بعدن بيان توضيح حول في قوات مديرية من
Photo of المشهد اليمني

المشهد اليمني

مقالات ذات صلة

Photo of وكالة أمريكية تكشف تفاصيل المفاوضات (السعودية الحوثية) والقربي يكشف عن مطالب السعودية ؟

وكالة أمريكية تكشف تفاصيل المفاوضات (السعودية الحوثية) والقربي يكشف عن مطالب السعودية ؟

منذ 20 دقيقة
Photo of الحكومة اليمنية تعلن عن ترتيبات جادة لاستئناف صرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية

الحكومة اليمنية تعلن عن ترتيبات جادة لاستئناف صرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية

منذ ساعة واحدة
Photo of ثلثها حوادث دهس..مقتل وإصابة 229 شخص في 203 حادث مروري في صنعاء خلال الشهر الماضي

ثلثها حوادث دهس..مقتل وإصابة 229 شخص في 203 حادث مروري في صنعاء خلال الشهر الماضي

منذ ساعتين
Photo of الجيش: مقتل وإصابة 14 مسلح حوثي في مواجهات مع الجيش شمال وغرب تعز

الجيش: مقتل وإصابة 14 مسلح حوثي في مواجهات مع الجيش شمال وغرب تعز

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق