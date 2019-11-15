توضيح من قوات الحزام الأمني حول التفجير في مديرية ”المنصورة” بعدن .. بيان

أصدرت قوات الحزام الأمني، بعدن، توضيح حول الانفجار الذي حدث في مديرية المنصورة.

وقال التوجيه المعنوي التابع للحزام الأمني، في بيان له، أطلع عليه “المشهد اليمني”: يطمئن قائد قوات الحزام الأمني العميد وضاح عمر عبدالعزيز، كافة المواطنين عدن.

وتابع العميد وضاح، ان الوضع مستقر في كافة ارجاء عدن، ومسيطر عليه من قبل القوات ولا يوجد ما يدعو للقلق فيها وما حدث في قطاع المنصورة، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة، وضعت بالقرب من سوق تجاري.

وتوعد عبدالعزيز، العناصر التخريبية بالمتابعة والعقاب العاجل لمحاولة زعزعة الأمن والسكينة العامة.

كما قد أوضح قائد القطاع الثالث قطاع المنصورة القائد كمال الحالمي عن عدم وجود اية إصابات او خسائر في الحادثة.

هذا وقد نوه قائد الحزام الأمني بعدن، عن كل ما يتم نشره من أخبار تخص القوات خارجة عن إطار القسم الإعلامي للتوجيه المعنوي هي غير ممثلة للحزام الأمني ولا تمت له بصلة ونخلي مسئوليتنا عنها.

صادر عن التوجيه المعنوي/القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن