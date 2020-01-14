توضيح من لجنة مشروع طريق اليزيدي رباط السنيدي



يافع / خاص

نشرت لجنة مشروع طريق اليزيدي، رباط السنيدي، رسالةً توضيحية، وتنويهية، إلى جميع الأهالي في يافع، والداعمين للمشروع في الداخل والخارج ،ولأهمية الرسالة ننشر لكم نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

اما بعد :

تؤكد لجنة مشروع طريق اليزيدي رباط السنيدي للجميع. انه ليس لجميع اعضائها بالداخل والخارج اي دراية عن المقطع الصوتي المسرب من قبل الاخ علي السنيدي فيما يخص تعويض بن سعدان بقطعة أرض بمسافة 15×15، منوهةً انهُ اذا كان لدية القدرة على التعويضات بصفته الشخصية فجزاه الله خيرا،كما تؤكد لجنة مشروع اليزيدي رباط السنيدي ان الاخ علي السنيدي ليس له اي عضوية او صفة رسمية في لجنة المشروع،

وتلفت لجنة المشروع عناية الإخوة المواطنين جميعاً انها ماضيةً بتنفيذ المشروع كما خطط حتى النهاية، باذن الله تعالى من خلال كرم وأخلاق وتعاون أبناء المناطق المستفيدة الذين عرفوا بكرمهم وطيبة قلوبهم وحبهم للخير الجميع . والاخ العزيز بن سعدان هو أحد رجال هذه المناطق الأوفياء والمعروف عنهم الطيبة والإيثار ورقي الأخلاق. فهذه الأسرة الكريمة هي أقرب منا معرفه لمعاني أعمال الخير

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى كل خير وان يبارك الله لكل من انفق من ماله او منح من أرضه لصالح أعمال الخير وان يضاعف لهم الأجر والثواب ويجعله صدقة جاريه لهم واولادهم ووالديهم .

والسلام عليكم ورحمة وبركاته

صادر عن:

اخوانكم أعضاء لجنة طريق اليزيدي رباط السنيدي .

13/ يناير/ 2020