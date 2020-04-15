توقعات الطقس ودرجات الحرارة في اليمن لليوم الأربعاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

عدن (العظمى 32° – الصغرى 25°)

صنعاء (العظمى 27° – الصغرى 14°)

تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 18°)

المكلا (العظمى 29° – الصغرى 22°)

الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 24°)

سيئون (العظمى 36° – الصغرى 23°)

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 23°)

ذمار (العظمى 27° – الصغرى 10°)

الغيضة (العظمى33° – الصغرى 23°)

مأرب (العظمى 33° – الصغرى 23°)

صعدة (العظمى 30° – الصغرى 15°)

المحويت (العظمى 26° – الصغرى 14°)

عمران (العظمى 28° – الصغرى 12°)

الجوف (العظمى32° – الصغرى 21°)