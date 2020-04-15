المشهد اليمني

توقعات الطقس ودرجات الحرارة في اليمن لليوم الأربعاء

15 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

عدن (العظمى 32° – الصغرى 25°)

صنعاء (العظمى 27° – الصغرى 14°)

تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 18°)

المكلا (العظمى 29° – الصغرى 22°)

الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 24°)

سيئون (العظمى 36° – الصغرى 23°)

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 23°)

ذمار (العظمى 27° – الصغرى 10°)

الغيضة (العظمى33° – الصغرى 23°)

مأرب (العظمى 33° – الصغرى 23°)

صعدة (العظمى 30° – الصغرى 15°)

المحويت (العظمى 26° – الصغرى 14°)

عمران (العظمى 28° – الصغرى 12°)

الجوف (العظمى32° – الصغرى 21°)

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