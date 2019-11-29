كريتر سكاي

توقعات باضطرابات في بحر العرب يصاحبه أمطار على عدة دول خلال الأيام المقبلة

كريتر سكاي – خاص

توقع مختصون في مجال الطقس أن تشهد عدة دول بينها اليمن موجة باردة يصاحبها حالة ماطرة تستمر من الأحد وحتى الثلاثاء القادم.

وقال المختص السعودي بمجال الطقس سامي الحربي، إن الحالة الجديدة سيتمد تأثيرها على السعودية والكويت والبحرين والإمارات أيضاً إلى جانب اليمن.

ولفت إلى أن الحالة في مجملها ستكون خفيفة مع بعض الغزارة في مواقع معينة.

وتسبب الاضطراب المداري على بحر العرب بإعادة شحن الأجواء مرة أخرى بالبرودة والماء، الأمر الذي يزيد من احتمالية سقوط الأمطار، حسب المختصين.

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