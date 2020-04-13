توقعات بحل مشكلة الغاز والوقود قبل رمضان بالجزيرة

السودان اليوم :

أعلن مدير إدارة المواد البترولية بالجزيرة حسن سليمان أن الولاية شهدت خلال الفترة السابقة توزيع كميات من غاز الطبخ للمواطنين والمخابز منها 37 طنا من مستودعات جاسكو و35 طنا من قابكو و46 طنا من النيل، إضافة لتوزيع 2 ألف أسطوانة للمواطنين في الميادين العامة .

وكشف سليمان عن وجود 19 طن غاز بمستودعات الوطنية سيتم توزيعها للمواطنين بعد اكتمال صيانة المستودع، مؤكدا إسهام قرار حكومة الولاية بتكوين آلية مشتركة تشرف على توزيع المواد البترولية (جازولين ، بنزين وغاز) في عدالة توزيع المواد البترولية.

وقال إن وصول بواخر الوقود لموانئ البلاد ستحل مشكلة الغاز والوقود قبل شهر رمضان