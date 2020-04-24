توقعات بنجاح الآلية الاقتصادية في معالجة الأزمات الاقتصادية

السودان اليوم :

توقع خبراء اقتصاديون نجاح الآلية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي فى معالجة الأزمات الراهنة في الوقود والخبز والمواصلات إلى جانب المساهمة في تراجع سعر الصرف. وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل إن تكوين الآلية أسهم فعلياً في تراجع أسعار الدولار بالأسواق الموازية لتخوفات تجار العملة من الإجراءات العقابية في مواجهتهم مشدداً على أهمية منح الآلية فرصة لجهة أنها فى بدايتها وقال إن الكثير من المواطنين استبشروا خيراً بتكوينها وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ الأفكار ولا بد أن يتم ذلك بحسم لافتاً إلى أن تكوين الآلية فرصة للخروج من عنق الزجاجة خاصة في حال تزامنت مع رفع الدعم والذي يوفر نحو ٢٥٢مليار جنيه يمكن الاستفادة منها في دعم الصحة والتعليم إلى جانب خلق مليون فرصة عمل للخريجين وزراعة مليون فدان بالقمح ومثلها من البرسيم لتوفير النقد الأجنبي واعتبر أن الوقت مناسب حالياً لرفع الدعم خاصة مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وأشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لـ صحيفة (السوداني) إلى إمكانية نجاح الآلية في المدى القصير بمعالجة الأزمات الخاصة بالوقود والاستفادة من توفير القمح والذي يغطي احتياجات البلاد لأربعة أشهر متوقعاً عدم نجاح الآلية خلال المدى البعيد باعتبار أن الوضع الاقتصادي تراجع كثيراً عقب تفشي فيروس كورونا وتابع أن العالم كله يتجه إلى ما بعد كورونا وربما تكون أمام السودان فرصة في تأمين الغذاء لكثير من الدول ودخولها بالاستثمار في المجال.