توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية.

وذكر المركز أن أمطار هطلت تفاوتت شدتها على أجزاء من محافظات ( صنعاء، المحويت ، تعز، البيضاء، وأجزاء من صحارى حضرموت والمهرة ) وكذا خارج نطاق محطات الراصد الجوي لبعض المحافظات.

ووفقا للمركز، تشير خرائط الطقس المحللة في المركز الوطني للأرصاد الجوية ومخرجات التوقعات العددية وكذا خرائط الطقس المهمة وصور الاقمار الاصطناعية ومعلومات الرصد السطحي الساعي الى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء.

وقال “وعليه، يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على إجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية عموما وتمتد شرقا نحو أجزاء من الهضاب الداخلية، لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات ( الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، مارب والجوف ) وذلك خلال فترتي الظهيرة والسماء وقد تمتد حتى فترات متأخرة من الليل.

كما توقع أن تشمل الامطار أجزاء من صحارى محافظات ( مارب، الجوف، حضرموت والمهرة ) والمناطق الساحلية بوجة عام والمناطق المحاذية لها عموما وكذا أرخبيل سقطرة، وتكون متفاوتة الشدة.

كما تتشكل الشابورة المائية والضباب على منحدرات محافظات ( حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين وأجزاء من مرتفعات محافظات البيضاء، شبوة وحضرموت.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، الأخوة المواطنين عموما بعدم استخدام الهواتف النقالة وإطفاء كافة الأجهزة الكهربائية والاحتماء في أماكن أمنه أثناء العواصف الرعدية، الإخوة سائقي المركبات في الطرقات والمنحنيات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب السحب المنخفضة والشابورة والضباب وكذلك من الانهيارات الصخرية والطينية.