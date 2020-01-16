توقف عملية صيانة نقيل هيجة العبد في تعز

تسائل سائقون الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن الاسباب وراء توقف عملية صيانة هيجة العبد.

وقال السائقون ل كريتر سكاي انهم استبشروا خيرا في عملية صيانة نقيل هيجة العبد بعد سنوات من المناشدة.

وتابعوا بالقول حيث تم الصيانة ب 5 منعطفات في نقيل هيجة العبد لكن تفاجئوا في عملية التوقف.

وقالوا ايضا في افادات ل كريتر سكاي ان طريق هيجه العبد لازال لم يستكمل صيانته رغم الوعود .

وأختتم السائقون بالقول لاندري ماالسبب وراء توقفها منذ ثلاثة اشهر.