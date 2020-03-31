توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة تعز والجهاز التنفيذي لكليات المجتمع

وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ممثلة بالجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم مع جامعة تعز ، حول العمل المشترك في تسهيل التحاق خريجي كليات المجتمع للدراسة في الجامعة في مختلف التخصصات.

وتضمنت المذكرة التي وقعها من جانب الوزارة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي ، ومن جانب الجامعة رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي ، منح جامعة تعز منحتين لكل تخصص بواقع 50 بالمائة من الرسوم الدراسية وتسهيل إجراءات قيد المعيدين والمدرسين المساعدين المبتعثين من الجهاز التنفيذي وكليات المجتمع لدراسة الماجستير والدكتوراه ، والتحاق خريجي كليات المجتمع الحكومية من حملة ( البكالوريوس – الدبلوم التقني ) للدراسة في الجامعة.

وأكد المحولي ، حرص واهتمام الوزارة في بناء علاقات تعاون مشتركة لخدمة الطلاب في مختلف التخصصات ، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية و التدريبية وتجويد المخرجات ، وتطوير آليات العملية التعليمية الشاملة..لافتا الى ان هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في تفعيل شراكة حقيقية بين كليات المجتمع والجامعات في مختلف المحافظات المحررة لتطوير العملية التعليمية للطلاب في مختلف التخصصات .

من جانبه أوضح رئيس جامعة تعز،بأن الاتفاقية تساهم في تسهيل إجراءات تبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية والبرامج التدريبية والنوعية بين الجامعة وكليات المجتمع ، وفتح برامج أكاديمية تخصيصه ونوعية مشتركة ، حيث أن مدة الاتفاقية تستمر خمس سنوات.