توقيف تاجر يمني تسلل من جيبوتي عبر باب المندب

اوقفت قيادة لواء حماية باب المندب تاجر يمني، حاول التسلل الى منطقة باب المندب قادماً من جيبوتي عبر البحر .

وقال رئيس عمليات لواء حماية باب المندب العقيد عادل غانم المحولي، أن تاجر يمني لبيع العقيق يدعى إسماعيل عبدالسلام محمد، قدم من جزيرة بربرة في جيبوتي على متن قارب مملوك لأحد الصيادين ووصل إلى منطقة باب المندب .

وأضاف المحولي، أن دورية من قوات لواء حماية باب المندب التابعة للقوات المشتركة أوقفت التاجر اليمني وقامت بالتحفظ عليه في مكان معزول بمقر اللواء .

وأكد العقيد المحولي ، قيام اللجنة الطبية بإجراء الفحوصات الأولية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا من قبل المسؤول الطبي للواء ووضعه في الحجر الصحي، وبعد الفحص لم تظهر عليه علامات الإصابة بالفيروس، وتم تسليمه للشؤون القانونية في الساحل الغربي لإستكمال الإجراءت معه .