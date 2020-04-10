تير شتيجن: هذه هي أفضل لحظة في مسيرته

بين العديد من الألقاب التي فاز بها مع برشلونة.. ما هي اللحظة الأقرب إلى قلب تير شتيجن؟

قال مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة ومنتخب ألمانيا إن الفوز بدوري أبطال أوروبا موسم 2015 مع الفريق الكتالوني يمثل اللحظة الأفضل في مسيرته.

وكان شتيجن قد انتقل إلى برشلونة صيف العام 2014، في ميركاتو ضم فيه الفريق الكتالوني العديد من اللاعبين المميزين على رأسهم لويس سواريز وإيفان راكيتيتش.

وكان الحارس الدولي الألماني قد تحدث للجماهير من خلال الإجابة على أسئلتهم التي وجهوها له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وحول اللحظة الأفضل في مسيرته قال: “بدون شك عندما تحقق الفوز يتولد لديك شعور مميز، ولكن بين كل هذه اللحظات تظل لحظة الفوز بدوري أبطال أوروبا 2015 هي الأفضل”

وأضاف: “أفضل مباراة لعبتها في مسيرتي الاحترافية؟ ليس لدي مباراة محددة، ولكن المباراة الأولى التي أخوضها وكذلك أول كلاسيكو مع برشلونة قد يكونا الأبرز”

وتابع: “قدوتي حين كنت صغيرًا كان الأسطورة أوليفر كان، هو الحارس الذي تطلعت إلى أن أصبح مكانه في يوم، لقد كان يقوم بأشياء لا تصدق بالنسبة لي”

وأردف: “اليوم كرة القدم تبدو أقل الأشياء أهمية بالحديث عن مستجدات فيروس كورونا والخسائر الاقتصادية وكذلك خسائر الأرواح وتفشي هذا الوباء”

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يذكر أن برشلونة قد قام بتخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 70% خلال فترة توقف النشاط من أجل الحفاظ على ميزانية النادي أمام الخسائر التي سببها فيروس كورونا.