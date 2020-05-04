تير شتيجن: هناك أشياء أهم من التجديد لبرشلونة



أقر حارس برشلونة الإسباني الأساسي، الألماني مارك- أندريه تير شتيجن، اليوم الأحد بوجود “مفاوضات مبدئية” لتجديد عقده مع النادي الكاتالوني، إلا أنها توقفت لأن “هناك أشياء أهم حالياً”، في إشارة للأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.







وأكد الحارس الدولي في نقاش مع جماهير فريقه السابق بوروسيا مونشنجلادباخ، أنه “سعيد جداً” في برشلونة، وأن “الوضع الرياضي جيد، والفريق يسير بشكل جيد. ماذا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك؟”.



وأضاف أنه يواصل برنامج تدريباته اليومية الموضع من النادي، وتحدث عن عودته لملعبه القديم في 2016 (بروسيا بارك) لخوض مباراة أمام فريقه السابق في دوري الأبطال.







وقال في هذا الصدد “لقد كان أمراً جنونياً. لقد انتابتني قشعريرة شديدة، هنا تلاحظ قيمتك لدى الجماهير”.







ولم يستبعد صاحب الـ28 عاماً عودته مستقبلاً لمونشنغلادباخ. “لا يمكنك الرفض، سأظل محبا لبروسيا”.







ومنذ انتقال تير شتيغن لصفوف البرسا في صيف 2014 مقابل 12 مليون يورو، حمى الحارس الألماني عرين الفريق في 193 مباراة، وقاد الفريق خلالها للفوز بأربعة ألقاب في الليجا ومثلها في كأس الملك ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقب في دوري الأبطال ومثله في كأس السوبر الأوروبي وآخر في مونديال الأندية.





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