تير شتيجن ينتظم في تدريبات برشلونة

سبورت 360 – واصل برشلونة، اليوم الأربعاء، تحضيراته من أجل خوض مواجهة غرناطة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان من المقرر ألا يتدرب برشلونة اليوم، حيث منح المدرب السابق إرنستو فالفيردي إجازة للاعبيه، لكن المدير الفني الجديد كيكي سيتين ألغى تلك العطلة وطلب من نجوم البارسا الحضور لمقر التدريبات على الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

عودة شتيجن.. وتفاؤل بشأن مهندس برشلونة:

وشهد المران عودة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وهو الذي غاب عن بطولة كأس السوبر الإسباني، ومباراة إسبانيول في الليجا، بسبب إصابة تعرض لها خلال فترة أعياد الميلاد.

وبخصوص لاعب الوسط وصاحب التمريرات الدقيقة، أرتور ميلو، فهناك تفاؤل بخصوص جاهزيته لمباراة غرناطة، حيث شارك في المران الصباحي اليوم، مع الإشارة إلى أكمل حصص الأمس دون أن يعاني من أي آلام على مستوى العانة.

وشارك ريكي بوج في المران الصباحي، ما يعني أنه حجز معقده في الفريق الأول بشكل مؤقت على الأقل، خاصةً وأن مدرب الفريق الرديف جارسيا بيمنتا قرر عدم استدعائه للمباراة القادمة.

وينال ريكي بوج إعجاب كيكي سيتيين، فقد كان أول لاعب يتحدث معه بعد دخوله لملعب التدريبات صباح أمس الثلاثاء، وهناك أنباء تشير إلى أن مدرب ريال بيتيس السابق سيقوم بتصعيد النجم الشاب إلى الفريق الأول وسيمنحه هامشاً أكبر للمشاركة.

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