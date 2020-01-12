المشهد العربي

تيليمن: عودة الإنترنت تستغرق عدة أيام

12 يناير، 2020
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أعلنت شركة تيليمن للاتصالات الدولية، اليوم الأحد، بدء إجراءات إصلاح كابل الإنترنت البحري المتضرر في قناة السويس.

وقالت الشركة الواقعة تحت نفوذ مليشيا الحوثي، في بيان، إن شركة جي سي إكس، المالكة للكابل (فالكون)، تعمل بوتيرة عالية على إصلاحه.

وانقطع الكابل البحري فالكون، الخميس الماضي، في خليج السويس، وترجح الشركة المالكة تعرضه لقطع ناتج عن مرساة سفينة.

وتوقعت تليمين، انتهاء أعمال الإصلاحات خلال عدة أيام، كما كشفت عن إتخاذ حلول طارئة خلال اليومين المقبلين، للتخفيف من حدة الأزمة.

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أيام الإنترنت تستغرق تيليمن عدة عودة

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