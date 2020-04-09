تينوكسيكام مسكن لآلام المفاصل Tenoxicam من خلال موقع الاحلام , يحتوى كبسولات تينوكسيكام على مادة تينوكسيكام وهي مادة تنتمي إلى ادوية من فئة المسكنات المضادة للالتهاب الغير الستيرويدية التي تساعد في تسكين آلام الجسم ويعالج التهاب المفاصل .

المادة الفعالة : مادة تينوكسيكام تركيز 20 مجم .

دواعي استخدام تينوكسيكام

يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي .

التهاب المفاصل النقرسي .

علاج التهاب المفاصل الروماتيزم .

علاج التهاب العضلات والأربطة .

مسكن للآلام المصاحبة للكدمات والجراحة ويخفف من التورمات .

مسكن للآلام المصاحبة للدورة الشهرية .

يعالج التهاب الجراب .

دواء خافض للحرارة .

مضادة للالتهاب .

مسكن لآلام الجسم .

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي .

جرعة كبسولات تينوكسيكام

الجرعة الاعتيادية للبالغين : يتم أخذ جرعة يومية بمعدل 20 – 40 مجم .

: يتم أخذ جرعة يومية بمعدل 20 – 40 مجم . في حالة استمرار أخذ العقار لمدة 5 أيام متواصلة يجب أن لا تتجاوز الجرعة اليومية 20 مجم .

لا يوصف الدواء للاطفال اقل من 18 عام .

يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

التفاعل العقاري مع تينوكسيكام

لا ينصح بتناول كبسولات تينوكسيكام بشكل متزامن مع الادوية التالية حيث إنه تؤثر على فاعلية وتأثير العقار على الجسم وهي كالتالي :

أدوية ليثيوم والكحوليات .

هيدروكلورثيازيد والميفيبريستون .

السيكلوسبورين أ وميثوتريكسات .

الفتيل والفينيتوين .

السبيرونولاكتون .

ادوية مضادة للتخثر ( الوارفارين) .

موانع استخدام كبسولات تينوكسيكام

لا ينصح باستخدام Tenoxicam لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم . يجب تجنب تينوكسيكام لمن يعانون من التهاب في الامعاء .

لا يوصف دواء Tenoxicam أثناء فترة الحمل حتى لا يسبب تشوهات الاجنة .

لا يجب استخدام تينوكسيكام أثناء فترة الرضاعة الطبيعية حيث تنتقل المادة الفعالة للرضيع مع حليب الام ويؤثر على صحته .

لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد أو الكلى تجنب استخدام تينوكسيكام .

لا يوصف دواء Tenoxicam لمن يعانون من قرحة هضمية نشطة و لمرضي الربو .

لا ينصح باستخدام Tenoxicam في حالة فرط الحساسية من المادة الفعالة .

الاثار الجانبية لكبسولات تينوكسيكام

عند استخدام Tenoxicam لتسكين آلام الجسم قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية وهي كالتالي :

ارتفاع في مستوى ضغط الدم .

اضطرابات في الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال .

انتفاخ البطن وآلام في البطن .

قرحة هضمية ونزيف .

زيادة فرص الإصابة بجلطات في القلب أو الدماغ .

الشعور بالغثيان .

ظهور التهابات في الفم واللسان .

الصداع والدوار .

الدخول في حالة اكتئاب .

القلق وعدم النوم براحة .

ظهور أعراض حساسية مثل طفح جلدي وحكة واحمرار بالجلد .

نقص في عدد الصفائح الدموية وكرات الدم البيضاء .

اضطرابات في حاسة السمع .

اضطرابات في الرؤية .

ارتفاع انزيمات الكبد .

الإصابة بالتهاب كلوي .

سعر كبسولات تينوكسيكام

متوفر Tenoxicam كبسولات سعر العبوة 27 جنية مصري .

يتم إنتاج تينوكسيكام بواسطة شركة العبور .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام كبسولات تينوكسيكام بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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