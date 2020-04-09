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تينوكسيكام مسكن لآلام المفاصل Tenoxicam
تينوكسيكام مسكن لآلام المفاصل Tenoxicam من خلال موقع الاحلام , يحتوى كبسولات تينوكسيكام على مادة تينوكسيكام وهي مادة تنتمي إلى ادوية من فئة المسكنات المضادة للالتهاب الغير الستيرويدية التي تساعد في تسكين آلام الجسم ويعالج التهاب المفاصل .
المادة الفعالة : مادة تينوكسيكام تركيز 20 مجم .
دواعي استخدام تينوكسيكام
- يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي .
- التهاب المفاصل النقرسي .
- علاج التهاب المفاصل الروماتيزم .
- علاج التهاب العضلات والأربطة .
- مسكن للآلام المصاحبة للكدمات والجراحة ويخفف من التورمات .
- مسكن للآلام المصاحبة للدورة الشهرية .
- يعالج التهاب الجراب .
- دواء خافض للحرارة .
- مضادة للالتهاب .
- مسكن لآلام الجسم .
- علاج التهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي .
جرعة كبسولات تينوكسيكام
- الجرعة الاعتيادية للبالغين : يتم أخذ جرعة يومية بمعدل 20 – 40 مجم .
- في حالة استمرار أخذ العقار لمدة 5 أيام متواصلة يجب أن لا تتجاوز الجرعة اليومية 20 مجم .
- لا يوصف الدواء للاطفال اقل من 18 عام .
- يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .
التفاعل العقاري مع تينوكسيكام
لا ينصح بتناول كبسولات تينوكسيكام بشكل متزامن مع الادوية التالية حيث إنه تؤثر على فاعلية وتأثير العقار على الجسم وهي كالتالي :
- أدوية ليثيوم والكحوليات .
- هيدروكلورثيازيد والميفيبريستون .
- السيكلوسبورين أ وميثوتريكسات .
- الفتيل والفينيتوين .
- السبيرونولاكتون .
- ادوية مضادة للتخثر ( الوارفارين) .
موانع استخدام كبسولات تينوكسيكام
- لا ينصح باستخدام Tenoxicam لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم .
- يجب تجنب تينوكسيكام لمن يعانون من التهاب في الامعاء .
- لا يوصف دواء Tenoxicam أثناء فترة الحمل حتى لا يسبب تشوهات الاجنة .
- لا يجب استخدام تينوكسيكام أثناء فترة الرضاعة الطبيعية حيث تنتقل المادة الفعالة للرضيع مع حليب الام ويؤثر على صحته .
- لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد أو الكلى تجنب استخدام تينوكسيكام .
- لا يوصف دواء Tenoxicam لمن يعانون من قرحة هضمية نشطة و لمرضي الربو .
- لا ينصح باستخدام Tenoxicam في حالة فرط الحساسية من المادة الفعالة .
الاثار الجانبية لكبسولات تينوكسيكام
عند استخدام Tenoxicam لتسكين آلام الجسم قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية وهي كالتالي :
- ارتفاع في مستوى ضغط الدم .
- اضطرابات في الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال .
- انتفاخ البطن وآلام في البطن .
- قرحة هضمية ونزيف .
- زيادة فرص الإصابة بجلطات في القلب أو الدماغ .
- الشعور بالغثيان .
- ظهور التهابات في الفم واللسان .
- الصداع والدوار .
- الدخول في حالة اكتئاب .
- القلق وعدم النوم براحة .
- ظهور أعراض حساسية مثل طفح جلدي وحكة واحمرار بالجلد .
- نقص في عدد الصفائح الدموية وكرات الدم البيضاء .
- اضطرابات في حاسة السمع .
- اضطرابات في الرؤية .
- ارتفاع انزيمات الكبد .
- الإصابة بالتهاب كلوي .
سعر كبسولات تينوكسيكام
- متوفر Tenoxicam كبسولات سعر العبوة 27 جنية مصري .
يتم إنتاج تينوكسيكام بواسطة شركة العبور .
موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام كبسولات تينوكسيكام بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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