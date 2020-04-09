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تينوكسيكام مسكن لآلام المفاصل Tenoxicam

9 أبريل، 2020
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تينوكسيكام مسكن لآلام المفاصل Tenoxicam

تينوكسيكام مسكن لآلام المفاصل Tenoxicam من خلال موقع الاحلام , يحتوى كبسولات تينوكسيكام على مادة تينوكسيكام وهي مادة تنتمي إلى ادوية من فئة المسكنات المضادة للالتهاب الغير الستيرويدية التي تساعد في تسكين آلام الجسم ويعالج التهاب المفاصل .

المادة الفعالة : مادة تينوكسيكام تركيز 20 مجم .

دواعي استخدام تينوكسيكام

  • يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي .
  • التهاب المفاصل النقرسي .
  • علاج التهاب المفاصل الروماتيزم .
  • علاج التهاب العضلات والأربطة .
  • مسكن للآلام المصاحبة للكدمات والجراحة ويخفف من التورمات .
  • مسكن للآلام المصاحبة للدورة الشهرية .
  • يعالج التهاب الجراب .
  • دواء خافض للحرارة .
  • مضادة للالتهاب .
  • مسكن لآلام الجسم .
  • علاج التهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي .

جرعة كبسولات تينوكسيكام

  • الجرعة الاعتيادية للبالغين : يتم أخذ جرعة يومية بمعدل 20 – 40 مجم .
  • في حالة استمرار أخذ العقار لمدة 5 أيام متواصلة يجب أن لا تتجاوز الجرعة اليومية 20 مجم .
  • لا يوصف الدواء للاطفال اقل من 18 عام .
  • يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

التفاعل العقاري مع تينوكسيكام

لا ينصح بتناول كبسولات تينوكسيكام بشكل متزامن مع الادوية التالية حيث إنه تؤثر على فاعلية وتأثير العقار على الجسم وهي كالتالي :

  • أدوية ليثيوم والكحوليات .
  • هيدروكلورثيازيد والميفيبريستون .
  • السيكلوسبورين أ وميثوتريكسات .
  • الفتيل والفينيتوين .
  • السبيرونولاكتون .
  • ادوية مضادة للتخثر ( الوارفارين) .

موانع استخدام كبسولات تينوكسيكام

  • لا ينصح باستخدام Tenoxicam لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم .
  • يجب تجنب تينوكسيكام لمن يعانون من التهاب في الامعاء .
  • لا يوصف دواء Tenoxicam أثناء فترة الحمل حتى لا يسبب تشوهات الاجنة .
  • لا يجب استخدام تينوكسيكام أثناء فترة الرضاعة الطبيعية حيث تنتقل المادة الفعالة للرضيع مع حليب الام ويؤثر على صحته .
  • لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد أو الكلى تجنب استخدام تينوكسيكام .
  • لا يوصف دواء Tenoxicam لمن يعانون من قرحة هضمية نشطة و لمرضي الربو .
  • لا ينصح باستخدام Tenoxicam في حالة فرط الحساسية من المادة الفعالة .

الاثار الجانبية لكبسولات تينوكسيكام

عند استخدام Tenoxicam لتسكين آلام الجسم قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية وهي كالتالي :

  • ارتفاع في مستوى ضغط الدم .
  • اضطرابات في الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال .
  • انتفاخ البطن وآلام في البطن .
  • قرحة هضمية ونزيف .
  • زيادة فرص الإصابة بجلطات في القلب أو الدماغ .
  • الشعور بالغثيان .
  • ظهور التهابات في الفم واللسان .
  • الصداع والدوار .
  • الدخول في حالة اكتئاب .
  • القلق وعدم النوم براحة .
  • ظهور أعراض حساسية مثل طفح جلدي وحكة واحمرار بالجلد .
  • نقص في عدد الصفائح الدموية وكرات الدم البيضاء .
  • اضطرابات في حاسة السمع .
  • اضطرابات في الرؤية .
  • ارتفاع انزيمات الكبد .
  • الإصابة بالتهاب كلوي .

سعر كبسولات تينوكسيكام

  • متوفر Tenoxicam كبسولات سعر العبوة 27 جنية مصري .

يتم إنتاج تينوكسيكام بواسطة شركة العبور .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام كبسولات تينوكسيكام بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار أو السؤال عن الادوية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال .

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