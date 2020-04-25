ثاني أيام رمضان..استقرار أسعار الخضروات والفواكه بأسواق عدن 

شهدت أسعار الخضروات والفواكه، تفاوتا نسبيا في أسواق العاصمة عدن، اليوم السبت، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 300 ريال.

فيما سجلت أسعار الجزر 300 ريال للكيلو، والكوسة 600 ريال للكيلو ، والباذنجان 200 ريال للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو البطاطس 400 ريال، أما أسعار البصل الأحمر فسجلت أسعارها 350ريال للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو الخيار 600 ريال للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو البامية 600 ريال والبسباس 600 ريال للكيلو الواحد.

وعن أسعار الفاكهة فسجل سعر كيلو البرتقال المستورد 1000 ريال، فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المستورد 1300 ريال يمني للكيلو الواحد.

وسجل سعر الكيلو الواحد للموز 300 ريال ، فيما كانت أسعار الشمام 300ريال للكيلو الواحد، كما بلغ سعر كيلو الليمون 500 ريال للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو المانجو السمكه 600 ريال للكيلو والباباي 300 ريال.