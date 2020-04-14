ثاني اتصال بغضون الـ24 ساعة بين جوتيريش وظريف بشأن حرب اليمن

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مع وزير

الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي كان الثاني في غضون

الـ24 ساعة الماضية، سبل وقف إطلاق النار في اليمن.

وقدم جوتيريش خلال الاتصال الهاتفي، عرضا كاملا لإجراءات وجهود الأمم المتحدة لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن.

من

جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، دعم بلاده لجهود الأمين العام في وقف

القتال في اليمن، مشددا على أن “حل الأزمة عسكريا غير ممكن”، معتبرا أن

إرساء وقف إطلاق النار المستدام مقدمة لبدء المسيرة السياسية لحل وتسوية

الأزمة.

وقدم ظريف عرضا لجهود إيران الدبلوماسية في حل الأزمة السياسية في أفغانستان والتقدم بعملية السلام فيها.

وأكد

أنه أجرى اتصالات مكثفة مع المسؤولين هناك ومنهم الرئيس أشرف غني ورئيس

الوزراء السابق عبد الله عبد الله، وعدد من المسؤولين الأفغان.

المصدر: RT

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