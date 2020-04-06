ثغرة قانونية تقرب بوجبا من ريال مدريد

بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.. كيف؟

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن بوجبا يمكنه استغلال ثغرة قانونية يسمح بها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” من أجل فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي قد لمح قبل فترة إلى رغبة بول بوجبا في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر والذهاب إلى ريال مدريد.

وحول ذلك، قالت الصحيفة الفرنسية إن بوجبا قد يستطيع فسخ عقده مع مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل في حال أراد اللاعب ذلك.

وأضافت أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح له بذلك مقابل دفع مبلغ بين 50 و60 مليون يورو، المبلغ الذي سيطلبه مانشستر يونايتد.

ويريد بوجبا الرحيل إلى ريال مدريد حسب توقعات المصادر الصحفية طوال الفترة الماضية، وحسب تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا.

وسيكون ريال مدريد مطالبًا بدفع هذا المبلغ لفسخ عقد بوجبا من طرف واحد على أن يضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كاحتمال مطروح في الوقت الحالي.

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يذكر أن فيروس كورونا قد أثر بشكل كبير على اقتصاديات كرة القدم، ومن المتوقع أن يزداد تأثيره بمرور الوقت نظرًا لتوقف الأنشطة الرياضية.