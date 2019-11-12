المشهد العربي

ثقافية الانتقالي في دار سعد تتنظم محاضرة عن السلام المجتمعي

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 7 دقائق
0 أقل من دقيقة

نظمت الدائرة الثقافية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في دار سعد، في العاصمة عدن، أمس الاثنين، محاضرة سياسية توعوية .

وركزت المحاضرة، التي جاءت تحت عنوان “السلام المجتمعي: المفهوم والأهمية وحاجة المجتمع إليه”، على تاريخ عدن الزاخر بالمدنية والتعايش السلمي والاجتماعي رغم اختلاف الجنسيات والثقافات التي كانت سائدة بين السكان.

وتناولت بعض كتابات المؤرخين العرب والأوروبيين، عن مدينة عدن خلال فترة ازدهار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأمن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of بن فريد: قيادة الانتقالي تلتزم بتحقيق هدف التحرير والاستقلال

بن فريد: قيادة الانتقالي تلتزم بتحقيق هدف التحرير والاستقلال

منذ 23 دقيقة
Photo of كوريا الجنوبية: اتفاق الرياض تقدم إيجابي

كوريا الجنوبية: اتفاق الرياض تقدم إيجابي

منذ 39 دقيقة
Photo of لقور يتسائل: لماذا هذا الإصرار الحوثي على الانتحار عند بوابة الضالع؟

لقور يتسائل: لماذا هذا الإصرار الحوثي على الانتحار عند بوابة الضالع؟

منذ 57 دقيقة
Photo of بن فريد يُعلق على زيارة خالد بن سلمان لعمان (تفاصيل)

بن فريد يُعلق على زيارة خالد بن سلمان لعمان (تفاصيل)

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق