ثقافية الانتقالي في دار سعد تتنظم محاضرة عن السلام المجتمعي

نظمت الدائرة الثقافية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في دار سعد، في العاصمة عدن، أمس الاثنين، محاضرة سياسية توعوية .

وركزت المحاضرة، التي جاءت تحت عنوان “السلام المجتمعي: المفهوم والأهمية وحاجة المجتمع إليه”، على تاريخ عدن الزاخر بالمدنية والتعايش السلمي والاجتماعي رغم اختلاف الجنسيات والثقافات التي كانت سائدة بين السكان.

وتناولت بعض كتابات المؤرخين العرب والأوروبيين، عن مدينة عدن خلال فترة ازدهار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأمن.