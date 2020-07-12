ثقافية انتقالي العاصمة عدن تعقد اجتماعها الشهري

4 مايو / خاص



عقدت الإدارة الثقافية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، صباح اليوم، اجتماعها الشهري برئاسة لبيب توفيق، رئيس الإدارة.

وناقش المجتمعون عددا من القضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وماتم إنجازه خلال الفترة الماضية، وخطة عمل الإدارة وأنشطتها الفنية والثقافية للفترة القادمة .

كما استعرض الاجتماع الهيكل التنظيمي للإدارة الثقافية وآلية العمل المتبعة في ظل الإدارة الذاتية للجنوب.