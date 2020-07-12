اليمن العربي

ثلاثة قتلى وجرحى في المخادر شمال إب

12 يوليو، 2020
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قتل وجرح ثلاثة من المواطنين بمحافظة إب، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

 

وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين قتلا وأصيب ثالث برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال إب.

 

وبحسب المصادر فإن القتيلين هما “القاسم احمد علي الخطيب” و “مصعب محمد عبدالله القادري” فيما أصيب مواطن يدعى “جميل احمد حمود الضلف“.

 

وفي موضوع آخر اعتدى نافذون من مليشيا الحوثي على شارع الخط الدائري الشرقي فوق دار القدسي بمدينة إب، وحولوا الشارع من 40 إلى 24 متر، وقاموا ببناء جدار وحوش داخل الشارع الرئيسي، فيما قام الأهالي بالتدخل ووقف الاعتداء دون أي جدوى.

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# المليشيا الحوثية
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