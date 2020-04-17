أخبار نادي برشلونة

ثلاثة لاعبين غير قابلين للمساس في برشلونة

17 أبريل، 2020
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ثلاثة لاعبين غير قابلين للمساس في برشلونة

هاي كورة – كشفت التقارير الصحفية عن الأسماء المستبعد تماما الاستغناء عنها في برشلونة خلال الفترة المقبلة حيث تنوي إدارة النادي الكتالوني عقد العديد من الصفقات التبادلية باستخدام بعض العناصر الغير مرغوب بها.

وأشارت التقارير بأن هناك ثلاثة لاعبين غير قابلين للمساس في برشلونة وهم ليونيل ميسي أسطورة الفريق وتير شتيغن وفرانكي دي يونج.

وكانت الصحف العالمية قد أكدت بأن برشلونة ينوي استغلال ما يقارب من ستة لاعبين في عمليات تبادلية لضم أهداف النادي في الصيف وهم أرتورو فيدال وأرثور ميلو وأنطوان جريزمان ونيلسون سيميدو وجونيور فيربو وكارليس الينا.


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الدوري الإسباني برشلونة ثلاثة غير فرانكي دي يونج في قابلين لاعبين للمساس

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