أخبار نادي برشلونة

ثلاثية لاوتارو وميسي ونيمار.. فريق أحلام سيتين في برشلونة

24 أبريل، 2020
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بسبب كورونا ولاوتارو ونيمار - برشلونة يرفع راية بيع اللاعبين في سوق الانتقالات

طفرة كبيرة يطمح نادي برشلونة الإسباني في تحقيقها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتعاقد مع مجموعة من أفضل اللاعبين في أوروبا بمختلف المراكز.

الجناح البرازيلي نيمار والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وتياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ، ضمن أهداف برشلونة الصيفية استعداداً للموسم القادم.

المدرب كيكي سيتين يلعب بخطته المفضلة 4/3/3 مع الفريق الكتالوني، فكيف يكون شكل برشلونة معه في حالة النجاح بضم أهدافه الصيفية بالميركاتو؟

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