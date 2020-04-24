ثلاثية لاوتارو وميسي ونيمار.. فريق أحلام سيتين في برشلونة

طفرة كبيرة يطمح نادي برشلونة الإسباني في تحقيقها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتعاقد مع مجموعة من أفضل اللاعبين في أوروبا بمختلف المراكز.

الجناح البرازيلي نيمار والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وتياجو ألكانتارا نجم وسط بايرن ميونخ، ضمن أهداف برشلونة الصيفية استعداداً للموسم القادم.

المدرب كيكي سيتين يلعب بخطته المفضلة 4/3/3 مع الفريق الكتالوني، فكيف يكون شكل برشلونة معه في حالة النجاح بضم أهدافه الصيفية بالميركاتو؟