المشهد اليمني

ثلثها حوادث دهس..مقتل وإصابة 229 شخص في 203 حادث مروري في صنعاء خلال الشهر الماضي

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 5 دقائق
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المشهد اليمني

أودت الحوادث المرورية التي شهدتها صنعاء خلال أكتوبر الماضي بحياة 20 شخصاً وأصابة 209 آخرين منهم 153 إصابتهم بليغة، في 203 حادثة مرورية.

وقال تقرير صادر عن إدارة مرور أمانة العاصمة أن الحوادث توزعت على 75 حادث دهس مشاة، و116 صدام سيارات وصدام درجات نارية مع سيارات، وأربعة حوادث صدام أجسام ثابتة وثمانية حوادث سقوط وانقلاب آليات متنوعة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 90 مليون و600 ألف ريال.

وأرجع مرور أمانة العاصمة الخاضع للحوثيين، أسباب الحوادث إلى عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم صيانة المركبات إلى جانب عدم التقيد بإرشادات المرور.

ولفت التقرير إلى أنه تم تسجيل 112 حادثا بسبب السرعة الزائدة و28 حادثا بسبب التجاوز الخاطئ و63 حادثا متنوعا لأسباب أعطال فنية بالمركبات والسيارات وأخرى.

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