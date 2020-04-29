”ثورة جياع قادمة”..”الغذاء العالمي” يفجر صراعات مسلحة في 15 محافظة يمنية

قالت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، أن برنامج الأغذية العالمي، سيفجر صراعات مسلحة بين الاف المواطنين في 15 محافظة يمنية، في حال تطبيق الالية التي أعلن عنها بتقليص المساعدات الإنسانية وصرفها بالتناوب.

وقالت المصادر لـ ” المشهد اليمني “، أن اعتزام البرنامج تقليص مساعداته في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، سيقود الى تفجير صراعات مسلحة داخل القرى والعزل والمديريات في 15 محافظة، يمدها بمساعداته الغذائية الشهرية.

وأشارت المصادر الى أن المواطنين الجياع سيلتهمون كل من يحول دون حصولهم على المساعدات الإنسانية الشهرية المنتظمة في ظل الحرب التي تعيشها اليمن.

وكان برنامج الغذاء العالمي، أعلن أنه سيقوم بتوزيع المساعدات الغذائية على المستفيدين خلال أشهر متناوبة إعتباراً من شهر إبريل الجاري بسبب النقص الحاد في المساعدات الغذائية المتوفرة في اليمن، وستحصل الأسر على مساعدات غذائية على أشهر متناوبة بدلاً من المساعدات الشهرية، بحيث يتم تقسيم المحافظات إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: محافظات البيضاء والمحويت وعمران والحديدة وإب وريمة وصنعاء وصعدة.

المجموعة الثانية: محافظات الضالع والجوف وذمار وحجة ومأرب وأمانة العاصمة وتعز.

وتسبب تلاعب المليشيا بالمساعدات في إعلان عدة دول بتقليص مساعداتها لليمن.