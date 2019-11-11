الخبر اليمني

ثورة لبنان والعراق تقود الحوثي لاعتقال ضباطا في المخابرات عملوا مع صالح

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 24 دقيقة
0 أقل من دقيقة
ثورة لبنان والعراق تقود الحوثي لاعتقال ضباطا في المخابرات عملوا مع صالح

│الخبر | متابعات

اعتقلت جماعة الحوثي 26 ضابطاً من جھاز الأمن السیاسي في صنعاء على رأسھم رئیس دائرة التوجیھ المعنوي العمید علي الشاحذي.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن تلك الاعتقالات جاءت بموجب أوامر أصدرها زعيم جماعة الحوثي منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان والعراق باعتقال عدد من ضباط الاستخبارات الذین عملوا مع نظام الرئیس السابق والرئیس الحالي عبد ربھ منصور ھادي قبل الانقلاب، وضباط وأفراد في الأمن المركزي الذین جرت ملاحقتھم إلى منازلھم.
ووفقا للمصادر فإن الجماعة وجهت تهما للمعتقلين من بينها الخیانة وزجت بهم في سجن خاص بمقر جهاز الأمن السياسي.
وكشفت المصادر بحسب عكاظ أن ھناك مئات من الضباط والجنود في سجون الحوثيين غالبیتھم رفضوا حضور دورات تدریبیة طائفیة، كما اعترضوا على عمل العصابات الذي تدیر بھ الجماعة مؤسسات الدولة.
وقالت المصادر إن المعتقلین یتعرضون لانتھاكات نفسیة وجسدیة.

الوسوم
الخبر اليمني

الخبر اليمني

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع قيادي حوثي بنيران المقاومة بعد أيام من تعيينه مشرفاً في البيضاء

مصرع قيادي حوثي بنيران المقاومة بعد أيام من تعيينه مشرفاً في البيضاء

منذ 10 دقائق
Photo of تعرف على أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

تعرف على أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

منذ ساعة واحدة
Photo of الانتقالي يمنع وزير الخارجية من دخول عدن ويحدد أسماء المسموح لهم

الانتقالي يمنع وزير الخارجية من دخول عدن ويحدد أسماء المسموح لهم

منذ ساعتين
Photo of الجيش الوطني يعلن تحرير مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الحوثيين في الجوف

الجيش الوطني يعلن تحرير مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الحوثيين في الجوف

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق