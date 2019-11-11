ثورة لبنان والعراق تقود الحوثي لاعتقال ضباطا في المخابرات عملوا مع صالح

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اعتقلت جماعة الحوثي 26 ضابطاً من جھاز الأمن السیاسي في صنعاء على رأسھم رئیس دائرة التوجیھ المعنوي العمید علي الشاحذي.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن تلك الاعتقالات جاءت بموجب أوامر أصدرها زعيم جماعة الحوثي منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان والعراق باعتقال عدد من ضباط الاستخبارات الذین عملوا مع نظام الرئیس السابق والرئیس الحالي عبد ربھ منصور ھادي قبل الانقلاب، وضباط وأفراد في الأمن المركزي الذین جرت ملاحقتھم إلى منازلھم.

ووفقا للمصادر فإن الجماعة وجهت تهما للمعتقلين من بينها الخیانة وزجت بهم في سجن خاص بمقر جهاز الأمن السياسي.

وكشفت المصادر بحسب عكاظ أن ھناك مئات من الضباط والجنود في سجون الحوثيين غالبیتھم رفضوا حضور دورات تدریبیة طائفیة، كما اعترضوا على عمل العصابات الذي تدیر بھ الجماعة مؤسسات الدولة.

وقالت المصادر إن المعتقلین یتعرضون لانتھاكات نفسیة وجسدیة.