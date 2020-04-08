أخبار نادي برشلونة

ثيو هيرنانديز مطمع الكبار …هل ينتقل إلى برشلونة ؟

8 أبريل، 2020
0
ثيو هيرنانديز مطمع الكبار …هل ينتقل إلى برشلونة ؟

هاي كورة_ بعد حصول الميلان عليه من ريال مدريد مقابل 20مليون يورو وتسجيله 6 اهداف تفوّق الظهير الفرنسيثيو هيرنانديز على اخيه لوكا لاعب البايرن وتضاعف سعره عما كان عليه.

ثيو هيرنانديز أصبح مطمع الجميع حيث دخل برشلونة منافسة مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في التنافس عليه .

ميلان يستعد لتلقي العروض المقدمة للظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز في حال الحصول على عرض يصل ل40 مليون يورو مع التذكير إن ريال مدريد لا يملك شرطا لإعادة شراء ثيو أو نسبة من صفقة البيع.


مواضيع قد تهمك

الوسوم
إلى الكبار برشلونة ثيو ثيو هيرنانديز مطمع ميلان هل هيرنانديز ينتقل

إقرا أيضا

Photo of أخبار الدوري الإسباني : تيباس يكشف عن الموعد المتوقع لإكمال الليجا

أخبار الدوري الإسباني : تيباس يكشف عن الموعد المتوقع لإكمال الليجا

8 أبريل، 2020
Photo of أخبار ميلان | مالديني يهزم كورونا

أخبار ميلان | مالديني يهزم كورونا

8 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : فيديو كوميدي .. إنتر ميلان يحلم بالتوقيع مع ميسي

أخبار برشلونة : فيديو كوميدي .. إنتر ميلان يحلم بالتوقيع مع ميسي

8 أبريل، 2020
Photo of ميسى يسدد كفالة رونالدينيو بعد 30 يوم × السجن

ميسى يسدد كفالة رونالدينيو بعد 30 يوم × السجن

8 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق