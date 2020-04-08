ثيو هيرنانديز مطمع الكبار …هل ينتقل إلى برشلونة ؟

هاي كورة_ بعد حصول الميلان عليه من ريال مدريد مقابل 20مليون يورو وتسجيله 6 اهداف تفوّق الظهير الفرنسيثيو هيرنانديز على اخيه لوكا لاعب البايرن وتضاعف سعره عما كان عليه.

ثيو هيرنانديز أصبح مطمع الجميع حيث دخل برشلونة منافسة مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في التنافس عليه .

ميلان يستعد لتلقي العروض المقدمة للظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز في حال الحصول على عرض يصل ل40 مليون يورو مع التذكير إن ريال مدريد لا يملك شرطا لإعادة شراء ثيو أو نسبة من صفقة البيع.