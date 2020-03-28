عدن تايم

جائزة مالية قيمة على هامش استقالة الفقيه!

29 مارس، 2020
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قوبل خبر استقالة وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه من الحكومة الشرعية بسخرية واسعة من قبل الناشطين والسياسيين .. معتبرين ذلك محاولة فاشلة من قبله للتستر على فشله في الوزارة ومواقفه المخزية المسانده للانقلاب الحوثي.

وغرد الصحفي صالح البيضاني على صفحته بتويتر ساخرا: أحدهم رصد جائزة مالية قيمة لمن يجد تصريح أو تلميح واحد لوزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه يتحدث فيه عن الإنقلاب منذ تعيينه وحتى إستقالته المزعومة!.

 واعتبر آخرون استقالة الوزير الفقية عبارة عن رسالة تكشف عن تماهيه ومغالطته وتضليله على الحكومة الشرعية وإخفاء مواقفه تجاه المليشيات الانقلابية .. مؤكدين ان الرجل لم يعمل شيء ولم ينجز شيء للوزارة منذ تعيينه فمن ماذا يستقيل؟!.

واورد الناشطون عددا من التساؤلات منها: هل بإمكان نبيل الفقيه ان يسرد لنا إنجازاته في الوزارة حتى يستقيل؟! .. هل بالإمكان ان يذكر لنا عدد الاجتماعات التي حضرها ضمن اجتماعات مجلس الوزراء طيلة تعيينه؟!.

كما تساءلوا عن ماهي المشاريع الذي تبناها نبيل الفقيه وخدم فيها موظفي الدولة الفارين من صلة الحوثي من واقع عمله؟ .. وكم هي الفترة الزمنية التي عمل فيها من مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن حتى يستقيل؟ .. مختتمين تساؤلاتهم بوصفه بالرجل الفاشل والانتهازي والعميل للمليشيات الحوثية.

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استقالة الفقيه جائزة على قيمة مالية هامش

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