المشهد اليمني

”جابر” يكشف طبيعة لقاء طارق صالح بـ ”بن سلمان” في الرياض

16 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قال السياسي والكاتب الجنوبي جابر محمد، إن زيارة العميد طارق صالح إلى الرياض، هي تمهيد لمشهد سياسي جديد في اليمن.

وقال جابر في تغريدة له: فن السياسة هي إيجاد الحلول من عمق المشكلة في السياسة لا يوجد شي ثابت وإنما أهداف ومصالح مشتركة وهي من تصنع السياسات والتحالفات.

مؤكدا انه لن تحصل على عوامل النجاح إلا في حال ان فتح طارق صفحة جديدة مع الرئيس الشرعي.

وكان العميد طارق صالح، نشر مساء أمس الأربعاء، صورة له برفقة الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض.

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